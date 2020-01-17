إنتشار عناصر الشغب في

2020/01/17 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أقدم عدد من المعتصمين على رمي الحجارة وقنبلة مولوتوف إلى داخل باحة مصرف لبنان.وفي السياق، أفيد عن إنتشار عناصر مكافحة الشغب في الحمرا بعد توجه المتظاهرين من مصرف لبنان نحو شوارع الحمرا.

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