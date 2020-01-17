نقابة الصيادلة تستنكر اختطاف مدير قسم الصيدلة في صحة ديالى

2020/01/17 | 23:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استنكرت نقابة صيادلة العراق، اليوم الجمعة، اختطاف مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة ديالى الطبيب وسام الربيعي.

وقالت النقابة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تدين وتستنكر نقابة صيادلة العراق باشد العبارات اختطاف الصيدلي الدكتور وسام الربيعي مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة ديالى من امام منزله اليوم".

واضاف "في الوقت الذي تطالب فيه النقابة الجهات الامنية المختصة بالعمل الجاد والسريع لتحرير الصيدلاني المخطوف و كشف ملابسات عملية اختطافه وتقديم خاطفيه الى العدالة فانها تحمل خاطفيه مسؤلية سلامته وعودته الامنة الى بيته وذويه".

وبينت ان "نقابة صيادلة العراق تقف الى جانب اهله ومحبيه وزملائه كافة في هذا الوقت العصيب، وبدأت بسلسلة من الاجراءات والاتصالات من قبل السيد نقيب الصيادلة مع الجهات الحكومية في المحافظة، وسوف لن تدخر النقابة جهدا للمساهمة في تحريره في اقرب وقت ممكن".

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