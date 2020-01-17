إنتر ميلان يعاود لمطاردة نجم ريال مدريد

2020/01/17 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد إنتر ميلان لمطاردة نجم وسط ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش، على أمل ضمه في الصيف المقبل.

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