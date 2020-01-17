2020/01/17 | 23:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القاضي جليل عدنان خلف رئيسا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القاضي جليل عدنان خلف رئيسا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).