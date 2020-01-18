السيد السيستاني يعود إلى {البراني}

2020/01/18 | 00:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

استقبلت المدينة القديمة في النجف الأشرف المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني بعد تماثله للشفاء واطمئنان الفريق الطبي، الذي أجرى لسماحته عملية جراحية، في مستشفى الكفيل التخصصي بمدينة كربلاء المقدسة على حالته الصحية واستقرارها.



وكان مصدر مسؤول في مكتب المرجع الأعلى أعلن صباح أمس الأول "تعرض السيد السيستاني في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى أدى الى كسر في عظم الفخذ"، وعلى الفور أجريت له عملية جراحية في مستشفى الكفيل بمدينة كربلاء.

وبعثت الرئاسات الثلاث والأحزاب والكتل السياسية ومنظمات وشخصيات دولية برقيات إلى المرجع الأعلى للاطمئنان على صحته، وأكد الكادر الطبي الذي أجرى العملية الجراحية، أن السيد السيستاني بدأ بالحركة بعد استقرار وضعه الصحي وتماثله للشفاء"، وأوضح ان "العملية الجراحية أجريت لتثبيت كسر أعلى عظم الفخذ الأيسر"، مبيناً أن الكسر في رأس العظم يكون الشفاء منه سريعا".

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في برقية إلى المرجع الأعلى: "تابعنا منذ اللحظات الأولى خبر تعرض سماحتكم للوعكة الصحية، وما ترتب عليها، وإنا إذ نحمد الباري - عزّ وجل - على سلامة سماحتكم وتمام العملية الجراحية بنجاح ندعو الباري أن يمنّ عليكم بموفور الصحة والعافية، ويتم نعمته على العراق وشعبه بتمام تماثلكم للشفاء".

وأكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، خلال اتصال بمكتب سماحته، "استمرار متابعته الشخصية واستعداد الحكومة وأجهزتها كاملة لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة لسماحته".

وكانت مصادر مقربة من المرجعية العليا قد كشفت عن ان "السيد السيستاني رفض رفضا قاطعا مقترح نقله إلى خارج العراق بغية إجراء العملية الجراحية له"، مشيرة إلى انه "شدد على إجراء العملية في العراق وعلى أيدي الأطباء العراقيين".

في حين قال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في تغريدة على تويتر: "حمدا لله على سلامة سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، صمَّام الأمان وذخيرة الوحدة الوطنية، حفظكم الله وأطال عمركم لخدمة الوطن والأمة، وحفظ عراقنا الحبيب".

وتصدر هاشتاغ # الشفاء_العاجل قائمة "الترند" في موقع التواصل "تويتر" وذلك بعد دقائق من نشر بيان مكتب المرجع الديني الاعلى الذي اعلن تعرض المرجع لكسر بعظم الفخذ، ودعوته للمؤمنين بالشفاء.

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