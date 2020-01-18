تحركات نيابية لتمرير الموازنة

2020/01/18 | 00:08 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

أفاد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، بأن هناك تحركات نيابية مستمرة لتمرير موازنة 2020، لافتاً الى أن جلسة البرلمان غداً الأحد ستشهد مناقشات بهذا الشأن، بينما توقعت اللجنة المالية النيابية، أن تستغرق الحكومة شهراً لإكمال الموازنة وإرسالها للبرلمان وتأخر إقرارها الى نيسان

المقبل.

وقال الفتلاوي: إن "البرلمان لديه رؤية مستفيضة بشأن الموازنة، وحاجة العراق إليها مع بدء العام الجديد"، وأضاف ان "هناك تحركات ومباحثات داخل البرلمان من أجل منح صلاحيات للحكومة لإرسال موازنة 2020 الى مجلس النواب للتصويت عليها".

وأكد، ان "جلسة البرلمان غداً الاحد، ستشهد مناقشات للوصول الى نتيجة حاسمة بشأن الموازنة، لأن العراق لا يمكن أن يبقى من دون موازنة في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال".

بدورها، قالت عضو اللجنة المالية النيابية سهام شنون: إن "موازنة 2020 مازالت في أروقة مجلس الوزراء لإجراء التعديلات عليها، ولا وجود لبوادر إرسالها خلال الأيام القليلة المقبلة".



وأضافت، انه "من المتوقع أن تتأخر الحكومة شهراً لإرسالها الى مجلس النواب بعد إكمال التعديلات لوجود عجز كبير فيها"، مبينة ان "الموازنة ربما تتأخر الى نيسان المقبل لإقرارها بعد إرسالها من قبل الحكومة".

وأوضحت، ان "التعديلات التي تجرى عليها هي لتأمين الغطاء المالي للتعيينات الجديدة والعقود، وحل جزء من العجز الموجود فيها".

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