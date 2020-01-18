تكريم معرزة امنية عثرت على مبلغ مالي واعادته إلى صاحبه الشرعي

2020/01/18 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت قيادة الشرطة الاتحادية، مفرزة امنية تابعة لها بعدما عثرت على مبلغ 11500 الف دولار بجانب الطريق واعادته الى صاحبه الشرعي.

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