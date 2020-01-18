مخربون يهاجمون حواجز منطقة جسر السنك وسط بغداد

2020/01/18 | 00:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مخربون للحواجز في منطقة جسر السنك وسط بغداد، حسبما أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف....

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