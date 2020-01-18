مقتل متظاهرَين وإصابة العشرات إثر مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد

2020/01/18 | 00:37 - المصدر: فرانس 24

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في إطار حركة الاحتجاجات التي بدأت تفقد زخمها وسط تأثير التوتر الإيراني الأمريكي في العراق، قتل الجمعة متظاهران اثنان وتعرض نحو 24 آخرين لإصابات خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد.

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