أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى ( متاع / متّع / مُتعة ، إستمتع )

2020/01/18 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور يأتي مصطلح (متاع )ومشتقاته في القرآن الكريم على النحو التالى : أولا : وصف متاع الأرض في الدنيا 1 ـ حياتنا مؤقتة في هذه الدنيا ، لذا فإن متعنا فيها مؤقت (زمنا ) الى حين .1 / 1 : من البداية مع هبوط آدم وزوجه الى هذه الأرض المادية قال لهما رب العزة جل وعلا : ( اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿البقرة: ٣&......

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