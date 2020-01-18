مراسلنا: اليات الموارد المائية والدفاع المدني تسيطران على سيول بحر النجف

2020/01/18 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت آليات مديرية الموارد المائية وفرق الدفاع المدني من السيطرة على سيول بحر النجف.

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