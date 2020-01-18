جامعة صلاح الدين تنال المرتبة العليا

2020/01/18 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل ‭ -‬الزمان‭ ‬ احتفت‭ ‬الاوساط‭ ‬الجامعية‭ ‬والعلمية‭ ‬في‭ ‬اربيل ‭ ‬عاصمة‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بنيل‭ ‬جامعة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬المرتبة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬للجامعات‭ ‬الحكومية‭ .‬وقالالدكتور‭ ‬احمد‭ ‬انور‭ ‬دزيي‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬ان‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬تضمن‭ ‬توزيع‭ ‬شهادات‭ ‬تقديرية‭ ‬على‭ ‬خمسين‭ ‬استاذا‭ ‬جامعيا‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬العلمي‭ ‬للجامعة‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬وزارة‭ […]

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