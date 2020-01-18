أول اضراب في تاريخ متحف اللوفر في باريس

2020/01/18 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أغلق‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سدّ‭ ‬عمال‭ ‬مضربون‭ ‬مدخله،‭ ‬وفق‭ ‬إدارة‭ ‬المتحف،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬حكومي‭ ‬لإصلاح‭ ‬أنظمة‭ ‬التقاعد‭.‬ واحتشد‭ ‬مئات‭ ‬الزوار‭ ‬المحبطين‭ ‬أمام‭ ‬مدخل‭ ‬المتحف‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬أعلى‭ ‬إقبال‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وتوجه‭ ‬بعضهم‭ ‬بشتائم‭ ‬للعمال‭ ‬المضربين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الحاضر‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬الأحداث‭.[…]

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