علماء‭ ‬يكتشفون‭ ‬سر‭ ‬التعاسة لدى‭ ‬البشر‭ ‬

2020/01/18 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬أن‭ ‬البشر‭ ‬يشعرون‭ ‬في‭ ‬التعاسة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ‭ ‬47‭ ‬رغم‭ ‬أية‭ ‬إنجازات‭ ‬وصلوا‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬حياتهم،‭ ‬وبما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬أزمة‭ ‬منتصف‭ ‬العمر‮»‬‭ ‬للبعض‭.‬ وأشارت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬دارتموث‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬يشعر‭ ‬بالسعادة‭ ‬خلال‭ ‬العشرين‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬بطريقة‭ ‬متشابهة‭.‬ وأظهرت‭ ‬أن‭ […]

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