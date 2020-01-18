2020/01/18 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – الزمان كشفت دراسة علمية أن البشر يشعرون في التعاسة في سن الـ 47 رغم أية إنجازات وصلوا لها خلال حياتهم، وبما يمكن أن يشكل «أزمة منتصف العمر» للبعض. وأشارت الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة دارتموث البريطانية إلى أن الإنسان يشعر بالسعادة خلال العشرين والسبعين من عمره بطريقة متشابهة. وأظهرت أن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يكتشفون سر التعاسة لدى البشر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يكتشفون سر التعاسة لدى البشر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يكتشفون سر التعاسة لدى البشر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).