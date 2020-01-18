اليوم.. منتخبنا باليد يواجه هونغ كونغ


اليوم.. منتخبنا باليد يواجه هونغ كونغ
2020/01/18 | 01:12 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد / احسان المرسومي

 

يختتم منتخبنا بكرة اليد مباريات المرحلة الاولى من بطولة اسيا الـ 19 المقامة حاليا في الكويت بلقاء هونغ كونغ ضمن منافسات المجموعة D   في تمام الساعة الثالثة عصرا على صالة سعد العبد الله . 

وكان منتخبنا قد تعرض الى خسارتين في مستهل مشواره إذ تعثر امس امام الامارات في الثواني الاخيرة 20 - 19، وكذلك مني بخسارة صعبة امام صاحب الارض والجمهور في مستهل انطلاق بطولة اسيا بنتيجة 25 – 22 وقدم لاعبو منتخبنا اداء مميزا خلال الشوط الاول من المباراة ، الا ان بعض الهفوات وغياب بعض اللاعبين المهمين دعت الى تراجع منتخبنا في الدقائق الاخيرة التي استثمرها الكويتيون ليتقدموا بفارق ثلاثة اهداف 

عن منتخبنا .

وضمن نتائج البطولة ، فازت الامارات على هونغ كونغ ضمن المجموعة نفسها  38 / 11 ، وتغلبت البحرين في المجموعة A  على نيوزيلندا 45 / 16 ، وقطر على الصين ضمن  المجموعة  B بنتيجة 18/49 وكوريا الجنوبية  على استراليا في المجموعة C بنتيجة  40 / 20 ، كما تغلبت ايران على استراليا 53 / 21 .  

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