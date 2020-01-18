اليوم.. منتخبنا باليد يواجه هونغ كونغ

2020/01/18 | 01:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

يختتم منتخبنا بكرة اليد مباريات المرحلة الاولى من بطولة اسيا الـ 19 المقامة حاليا في الكويت بلقاء هونغ كونغ ضمن منافسات المجموعة D في تمام الساعة الثالثة عصرا على صالة سعد العبد الله .

وكان منتخبنا قد تعرض الى خسارتين في مستهل مشواره إذ تعثر امس امام الامارات في الثواني الاخيرة 20 - 19، وكذلك مني بخسارة صعبة امام صاحب الارض والجمهور في مستهل انطلاق بطولة اسيا بنتيجة 25 – 22 وقدم لاعبو منتخبنا اداء مميزا خلال الشوط الاول من المباراة ، الا ان بعض الهفوات وغياب بعض اللاعبين المهمين دعت الى تراجع منتخبنا في الدقائق الاخيرة التي استثمرها الكويتيون ليتقدموا بفارق ثلاثة اهداف

عن منتخبنا .



وضمن نتائج البطولة ، فازت الامارات على هونغ كونغ ضمن المجموعة نفسها 38 / 11 ، وتغلبت البحرين في المجموعة A على نيوزيلندا 45 / 16 ، وقطر على الصين ضمن المجموعة B بنتيجة 18/49 وكوريا الجنوبية على استراليا في المجموعة C بنتيجة 40 / 20 ، كما تغلبت ايران على استراليا 53 / 21 .

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