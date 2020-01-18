8 جرحى بحادث سير بين (ستوتة ومركبة) شمال شرقي ذي قار

2020/01/18 | 01:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بأن حادث سير وقع بمناطق المحافظة وخلف 8 جرحى.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "حادث سير وقع بمنطقة ام الغزلان بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار بين ستوتة ومركبة صالون صغيرة".

وبين المصدر، أن "الحادث اوقع ثمانية جرحى بينهم مصابون بحالة خطرة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية نقلت المصابين إلى مستشفى الشطرة العام لتلقي العلاج".

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