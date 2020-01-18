اصابة منتسب في الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة ناسفة امام منزله وسط الناصرية

2020/01/18 | 01:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن منتسبا بالشرطة الاتحادية اصيب بانفجار عبوة ناسفة امام منزله مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "عبوة ناسفة استهدفت منزل منتسب في قوات الشرطة الاتحادية بمنطقة حي الشهداء وسط الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "الانفجار لم يتسبب بأي اضرار بشرية باستثناء المادية التي أصابت المنزل"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته".

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