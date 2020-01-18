هاتف بشبوش - وفاء عبدالرزاق ، وهوية الإنعكاس السردي ...

2020/01/18 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش وفاء عبد الرزاق في الميتاسرد الذي تشكل في روايتها ( عشر صلوات للجسد) تُحفز على الكثير من التساؤل وتنطلق الى المديات العديدة سواء ان كانت ضمن التقليد او الحكاية الشعبية او الأساطير وكلها تقولبت في إطار المشاكسة نتيجة لما عانته الأنا من الأنا العليا وتصادمهما مع مركز الرغبات أوالليبيدو .أما ديناميكية السرد فتشكلت بروح زمكانية لمافيها من أمكنة وأزمنة تفاعلت مع بعضها وأعطت حكايات هائلة من جوف ( سجن ......

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