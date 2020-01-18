علامات تدل على الإصابة بالنوبة القلبية

2020/01/18 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تشمل جميع حالات الإصابة بأزمات قلبية آلاما في الصدر في الواقع، حيث قد تكون لبعض أنواع هذه الأزمات أعراض شبيهة بعسر الهضم.

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