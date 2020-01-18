واشنطن تحذر من هجمات إرهابية في إيطاليا

2020/01/18 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطني الولايات المتحدة في إيطاليا من هجمات إرهابية محتملة، داعية إياهم إلى توخي مزيد من الحذر والحيطة.

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