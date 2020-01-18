بريطانيا تصنف حزب الله اللبناني إرهابياً وعشر سنوات سجناً لمن ينتمي أو يروج له

2020/01/18 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬المال‭ ‬البريطانية‭ ‬الجمعة‭ ‬أنها‭ ‬اضافت‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بأجنحته‭ ‬كافة‭ ‬الى‭ ‬لائحتها‭ ‬للتنظيمات‭ ‬الارهابية‭ ‬وبات‭ ‬خاضعا‭ ‬لمقتضيات‭ ‬تجميد‭ ‬اصوله‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬ وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬استهدفت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬فقط‭ ‬للمنظمة‭ ‬الشيعية‭ ‬،ولكنها‭ ‬أدرجت‭ ‬الان‭ ‬الحزب‭ ‬بكامل‭ ‬أجنحته‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صنفته‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬ ويعاقب‭ ‬القانون‭ ‬بمدة‭ […]

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