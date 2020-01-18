الدرس في العراق قبل ليبيا

2020/01/18 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الاندفاع‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إطفاء‭ ‬حرب‭ ‬ليبيا‭ ‬اليوم‭ ‬،سببه‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬التفاهمات‭ ‬الدولية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬الحيوي‭ ‬الأقرب‭ ‬من‭ ‬سواه‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬أوروبا‭ .‬ ليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬اعتبار‭ ‬لحقوق‭ ‬إنسان‭ ‬أو‭ ‬سيطرة‭ ‬مليشيات‭ ‬اخوانية‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬وقيام‭ ‬حكم‭ ‬مختلف‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬بعض‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬بنغازي‭ .‬لا‭ […]

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