خامنئي يتناول إهانة صور سليماني في خطبة الجمعة

2020/01/18 | 01:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬‭:‬‭ ‬تصدر‭ ‬تناول‭ ‬مقتل‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬الجزء‭ ‬الاكبر‭ ‬من‭ ‬خطبة‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وفي‭ ‬الاتي‭ ‬اهم‭ ‬ماورد‭ ‬فيها‭ ‬كما‭ ‬ترجمتها‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬الفارسية‭:‬‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬خامنئي‭ ‬بقائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس،‭ ‬الوحدة‭ ‬المكلّفة‭ ‬العمليات‭ […]

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