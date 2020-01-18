الثقافة تخصص جزء من

2020/01/18 | 01:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة، تخصيص جزء من "بيت الشاوي" كمقر للمجمع العربي للموسيقى.

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