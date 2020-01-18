دراسة تربط بين التدخين وتفاقم ضعف القدرات الوظيفية

2020/01/18 | 02:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة أن المدخنين، أو من أقلعوا عن التدخين مؤخرا، تزيد لديهم احتمالات الإصابة بإعاقة في القدرات الوظيفية بعد التعرض لجلطة مقارنة بمن لم يدخنوا على الإطلاق.

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