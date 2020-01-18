2020/01/18 | 02:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية تدعو الدول المانحة الى تبني مشاريع تدعم شريحة الشباب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/18 | 02:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تدعو الدول المانحة الى تبني مشاريع تدعم شريحة الشباب ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تدعو الدول المانحة الى تبني مشاريع تدعم شريحة الشباب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).