مانشستر يونايتد يبحث عن بديل بوجبا في بايرن ميونخ

2020/01/18 | 03:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير صحفي إنجليزي، إن لاعب وسط بايرن ميونخ، قد ينضم إلى مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم الجاري.

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