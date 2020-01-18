العراق المركز 107 عالمياً بسرعة الإنترنت.. والإمارات الاولى عربيا

2020/01/18 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حدد موقع “سبيد تست” الترتيب العالمي للدول من حيث سرعة خدمة الإنترنت الأرضي الفائق السرعة ADSL لديها، وذلك خلال شهر كانون الأول الماضي.وذكر الموقع أن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية، من حيث سرعة الإنترنت بنحو 90.57 ميغابت لتحتل بذلك المركز 30 عالميا بين 177 دولة.وجاءت قطر في المركز الـ 40 بنحو […]

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