شاهد العثور على لغم بحري إيراني ضخم في سواحل الحديدة

2020/01/18 | 04:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / عثرت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، غرب اليمن، الخميس، على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الموالية لإيران، في مياه البحر الأحمر، قبالة محافظة الحديدة الساحلية.وزرعت المليشيا اللغم الذي يعمل بالحرارة، قرب جزيرة “زرباط” التابعة للمحافظة.وتبين بعد فحص اللغم أنه إيراني الصنع، وتم إتلافه من قبل الفرق الهندسية للجيش بعد تأمين […]

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