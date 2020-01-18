ثلوج تبوك تُبهر وسائل الإعلام العالمية

2020/01/18 | 04:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أبدت الصحافة العالمية اهتماماً بالغاً بالثلوج التي تساقطت أخيراً على مرتفعات جبال منطقة تبوك، وتحديداً في منطقة (نيوم).ونشرت الصحف المقروءة والمرئية صوراً ولقطات فيديو للثلوج، مبدية دهشتها للمناظر الخلابة والبياض الذي اكتست به تلك الجبال.قناة abc الأمريكية الإخبارية نشرت تقريراً تحت عنوان (صحراء المملكة العربية السعودية الشمالية الغربية مغطاة بالثلوج بعد […]

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