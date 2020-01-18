2020/01/18 | 04:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، انهاء استعداداتها لاقامة حفل توزيع جائزة الابداع العراقي في بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تكمل استعداداتها لحفل توزيع جائزة الابداع في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تكمل استعداداتها لحفل توزيع جائزة الابداع في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).