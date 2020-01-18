شاهد: الفنان خالد النبوي فى مشهد من”يوم وليلة” والجمهور: إية العظمة دى

2020/01/18 | 05:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشر الفنان المصرى خالد النبوي ، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعى ، مشهد كامل من فيلمه الجديد “يوم وليلة”،والذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائى.وحمل المشهد جملة شهيرة “منصور الدهبي مش خدام حد” وحصد هذا المشهد فى يومين على مليون و800 ألف مشاهدة بعد طرحه.وأشاد الجمهور بشكل كبير […]

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