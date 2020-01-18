الإعلام الإسرائيلي: الجيش المصري أصبح «وحشا»

2020/01/18 | 06:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حظيت مناورات مصر العسكرية «قادر 2020» والتى تم خلالها افتتاح قاعدة «برنيس» باهتمام عالمى واسع من معظم صحف ووكالات ووسائل الإعلام الغربية.أثارت المناورة الضخمة التى قامت بها مصر والتى تزامنت مع افتتاح أكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الاوسط، وهى قاعدة برنيس، قلق المحللين الاسرائيليين وتبارت الصحف تحذر مما وصلت اليه مصر من […]

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