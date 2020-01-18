بمشاركة 53 دولة مصر تقود إفريقيا في قمة الاستثمار “لندن 2020”

2020/01/18 | 06:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تستضيف المملكة المتحدة قمة الاستثمار البريطانية – الإفريقية 2020 بعد غد الاثنين فى العاصمة لندن، التى تعّد احدى البوابات المالية العالمية للاستثمار واكتساب الخبرات يحضر القمة رؤساء دول، وحكومات 53 دولة إفريقية.حيث تجمع القمة القادة الأفارقة مع حكومة المملكة المتحدة ورواد الاعمال والمستثمرين البريطانيين الى جانب المؤسسات المالية البريطانية، بهدف تسليط الضوء […]

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