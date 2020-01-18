2020/01/18 | 06:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / فتح استمارة التسجيل العاطلين عن العمل الاستشارية يشمل جميع الخريجين والمحاضرين المجانيين يستثنى طلاب المدارس الصباحية كافه يشمل فقط طلاب المدارس المسائية.وكذلك قروض قصيرة الأمد.المستمسكات المطلوبة عند التسجيل 1.هوية الأحوال المدنية.2.بطاقة السكن .3.بطاقة التموينية.4.الوثيقة الدراسية للخريجين.شروط التقديم 1- العمر يجب ان يكون بين (15 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تفتح استمارة طلب فرصة عمل 2020) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تفتح استمارة طلب فرصة عمل 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).