2020/01/18 | 07:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، عن إلقاء القبض على شقيق مفتي تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل "شفاء النعمة"، الذي ألقي القبض عليه مؤخراً....

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