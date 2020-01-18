جدعون ليفي - معارضو النظام هم وطنيون

2020/01/18 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جدعون_ليفي *تقريبا كل مجموعة اوامر للجيش الاسرائيلي وكل قرار حكم للمحكمة العسكرية في عوفر هي تحريض على العنف.ومثلها ايضا تقريبا كل قرار لمجلس "يشع"، عدد من قرارات الحكومة وكل كلمة تشجيع للمستوطنين.كل ذلك هو تحريض على العنف* في المحكمة في براليمني في قبرص وفي محكمة الصلح في القدس سجلت أول أمس مظاهر احتجاج شجاعة تستحق التقدير، لمن لا يتفقون مع ظلم الوطنية المصطنعة ومستعدون ايضا لدفع ثمنها......

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