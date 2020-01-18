2020/01/18 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل " نَبض سوق العمل - مُلخَص سنوي" تحت هذا العنوان صدر التقرير السنوي لعام ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- عن "مصلحة الاستخدام" ، والذي يشمل مسح شامل وتحليل بخصوص عدد العاطلين عن العمل ونسبتهم من قوة العمل ، ومقارنه مع الوضع نفسه في دول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" المعروفة باسم الـ (OECD).يقع التقرير على امتداد ١-;-٣-;- صفحة ، ويحمل العديد من الجداول الإحصائية المختلفة ،......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جهاد عقل - التقرير السنوي لمصلحة الاستخدام تحت عنوان: نَبض سوق العمل - مُلَخَص سنوي ٢٠١٩*) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جهاد عقل - التقرير السنوي لمصلحة الاستخدام تحت عنوان: نَبض سوق العمل - مُلَخَص سنوي ٢٠١٩*) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).