خليل اندراوس - أهمية توسيع قاعدة النضال ضد الامبريالية

2020/01/18 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس لا شك بأننا نعيش عصر التغييرات السريعة والعميقة وعصر الارهاب الامبريالي الرسمي على مستوى عالمي، وبعد فشل تجربة بناء صيغة الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي اصبح الاتجاه الرئيسي في تطور هذه المرحلة متوقف الى حد كبير وفي الغالبية الساحقة من دول العالم يخضع ليس لمصالح الشعوب بأسرها، بل يخضع لمصالح حفنة من كبار اصحاب رأس المال وخاصة شركات النفط وصناعة السلاح والشركات عابرة القارات.ومصالح طبق......

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