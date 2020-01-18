2020/01/18 | 08:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة جديدة نشرها باللغتين الفارسية والإنجليزية، قادة إيران على التخلي عما وصفه بالإرهاب، والتركيز على "تحقيق أحلام" الشعب الإيراني.

وكتب ترامب: "يستحق شعب إيران النبيل - الذي يحب أمريكا - حكومة مهتمة بمساعدته في تحقيق أحلامه أكثر من قتله للمطالبة بالاحترام.



وبدلا من جر إيران نحو الخراب، ينبغي على قادتها التخلي عن الإرهاب وجعل إيران عظيمة مرة أخرى!".

وفي تغريدة سابقة نشرها مساء أمس أيضا، دعا ترامب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى ضرورة التحلي بالحذر في انتقاء كلماته، بعد أن وصف الزعيم الإيراني ترامب "بالمهرج" الذي يتظاهر فقط بدعم الشعب الإيراني، لكنه يريد في الحقيقة "طعن" بلاده "بخنجر سام في الظهر".

واعتبر خامنئي خلال خطبة الجمعة أمس، أن "حالة الحزن" التي سادت أرجاء البلاد بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، تدل على دعم الإيرانيين للجمهورية الإسلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يخاطب قادة إيران بالفارسية: اجعلوا بلادكم عظيمة مرة أخرى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يخاطب قادة إيران بالفارسية: اجعلوا بلادكم عظيمة مرة أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).