2020/01/18 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أبرمت "فيسبوك" صفقة شراء "واتساب" في عام 2014 مقابل 22 مليار دولار، ثارت التساؤلات بشأن الكيفية التي سيجني بها "العملاق الأزرق" الأرباح من وراء تطبيق التراسل.

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