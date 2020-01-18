2020/01/18 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان على رحيل نظيره في برشلونة إرنستو فالفيردي، بعد إعلان النادي الكتالوني إقالته وتعيين كيكي سيتين بديلا له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يتحدث عن رحيل فالفيردي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يتحدث عن رحيل فالفيردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).