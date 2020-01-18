لماذا خضعت الصين للإرادة الامريكية ؟.. نبيل المرسومي

2020/01/18 | 09:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: نبيل المرسومي يرتبط النجاح الاقتصادي المذهل في الصين الى حد كبير بعلاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة الامريكية التي فتحت لها السوق الامريكية الواسعة لتصريف فائض الانتاج من السلع الصينية من جهة وتغافل الولايات المتحدة عن سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية للعديد من المخترعات من جهة اخرى.اذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وامريكا 608 […]

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