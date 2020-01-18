تصل إلى 25 مليون دينار.. الرافدين يطلق السلف التكميلية لموظفي الدولة

2020/01/18 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، السبت (18 كانون الثاني 2020)، اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين (5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لأكثر من 300 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد.

وأوضح ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

بغداد اليوم- بغداد

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وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سعر بيع الدولار 122.250، بينما سعر شراء الـدولار

بغداد اليوم - بغداد

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ا

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قال الخبير الاقتصادي، همام الشماع، الاربعاء 15-1-2020، إن الاتفاقية بين العراق والصين نوع من انواع الوهم المباع للشعب العراقي وتحتوي على مبالغات كبيرة، فيما أكد عدم وجود معلومات رسمية بشأن تفاصيلها.

وقال همام الشم

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