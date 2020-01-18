شرطة كربلاء تعتقل مخربين يخططون لأستهداف القوات الامنية ومباني

2020/01/18 | 09:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة كربلاء، من القاء القبض على 5 مخربين اثناء محاولتهم صنع (المولتوف) لغرض حرق المباني والممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين....

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