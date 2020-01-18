2020/01/18 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي أول من وضع مشروعًا لنقابة الصحفيين، توفي وهو يلقي كلمة مصر في مجلس الأمن.في إصدارها محمود عزمي رائد الصحافة المصرية عام (1987) كتبت نجوى كامل بعد انتهاء عزمي من المرحلة الثانوية يلتحق بكلية الحقوق ويختار ليكون أحد أعضاء إرسالية الجامعة الى فرنسا عام (1909) والتي ضمت أحد عشر طالبًا.وفي باريس بدأ اتصال محمود عزمي بالحضارة الغربية القائمة على العقل، حيث نظر إليها نظرة إخاء وتضامن لا ن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فهد المضحكي - محمود عزمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فهد المضحكي - محمود عزمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).