2020/01/18 | 09:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنشر لكم صورا تبين خلالها لحظة اعتقال الداعشي الذي افتى بتفجير مرقد النبي يونس في الموصل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. لحظة اعتقال الداعشي الذي افتى بتفجير مرقد النبي يونس في الموصل) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. لحظة اعتقال الداعشي الذي افتى بتفجير مرقد النبي يونس في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).