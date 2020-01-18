2020/01/18 | 09:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن اطلاق وجبة جديدة من السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين (5 _25) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المصرف في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم اطلاق السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين (5، 10، 15، 20، 25) مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف".

واضاف انه "تم صرف السلف لأكثر من 300 موظف من الذين سبق وان تم منحهم سلف شخصية وقدموا على السلفة الثانية الإضافية وتم صرفها لهم بواسطة الماستر كارد".

وأوضح ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف التكميلية لموظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف التكميلية لموظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).