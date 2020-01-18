لماذا يجب تجنب وجبة الإفطار المتأخر؟

2020/01/18 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمتع الكثير من الناس بحصولهم على الإفطار المتأخر في عطلة نهاية الأسبوع، دون إدراك ما تحمله هذه الممارسة من آثار سيئة على الصحة.

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