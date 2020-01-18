تصل إلى 25 مليون دينار.. الرافدين يطلق السلف التكميلية لموظفي الدولة

2020/01/18 | 09:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مصرف الرافدين، اليوم السبت، السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح ما بين (5 ، 10 ، 15، 20، 25) مليون دينار،

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